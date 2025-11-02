10 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Уже неделю в регионе идут проливные дожди. Сильнее всего от непогоды пострадали прибрежные города Хойан и Дананг.

Количество погибших из-за самого мощного наводнения в истории центрального Вьетнама увеличилось до 35, сообщили в программе Новости «24 часа».

В общей сложности до 250 тысяч жителей Вьетнама остаются без электричества. Потоки вышедших из берегов рек смыли более 100 тысяч жилых домов, уничтожили урожай и сотни голов скота и птицы. На ключевых автомагистралях произошло свыше 120 оползней.

Чрезвычайные службы преступили к расчистке, чтобы вызволить тех, кто застрял в автомобилях. При этом непогода не собирается отступать. Согласно прогнозам, сильные дожди в центре страны продолжатся еще двое суток. Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений.