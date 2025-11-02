Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики

Пожар в магазине на юго-западе Мексики унес жизни по меньшей мере 23 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на С ТВ. Среди погибших четверо детей. Еще 12 получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Огонь вспыхнул у входа в торговое помещение, из-за чего покупатели оказались заблокированы внутри. По словам очевидцев, был слышен взрыв. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и пожарные. Им удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние здания. Но для многих спасение пришло слишком поздно. По данным полиции, люди погибли от вдыхания токсичных газов.

Густаво Салас, генеральный прокурор штата Сонора (Мексика):

Личности жертв будут установлены в ближайшие часы. Их семьи уже прибыли в судебно-медицинскую службу прокуратуры. Мы приступили к расследованию. Пока нет никаких оснований полагать, что поджог был преднамеренным.