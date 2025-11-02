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Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики

02 ноября 2025 10:48
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Пожар в магазине на юго-западе Мексики унес жизни по меньшей мере 23 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на С ТВ. Среди погибших четверо детей. Еще 12 получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики-2

Огонь вспыхнул у входа в торговое помещение, из-за чего покупатели оказались заблокированы внутри. По словам очевидцев, был слышен взрыв. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и пожарные. Им удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние здания. Но для многих спасение пришло слишком поздно. По данным полиции, люди погибли от вдыхания токсичных газов.

Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики-4

Густаво Салас, генеральный прокурор штата Сонора (Мексика):
Личности жертв будут установлены в ближайшие часы. Их семьи уже прибыли в судебно-медицинскую службу прокуратуры. Мы приступили к расследованию. Пока нет никаких оснований полагать, что поджог был преднамеренным.

Как минимум 23 человека погибли при пожаре на юго-западе Мексики-6

По одной из версий, к ЧП привела техническая неисправность, ставшая причиной детонации взрывоопасных веществ.

# Пожар # ЧП # Новости Мексики

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