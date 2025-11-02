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Берлинские активисты вышли на массовую демонстрацию в поддержку Палестины

02 ноября 2025 08:15
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Массовая демонстрация в поддержку Палестины парализовала Берлин. Активисты собрались в самом центре города, чтобы потребовать прекращения насилия в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берлинские активисты вышли на массовую демонстрацию в поддержку Палестины-2

Манифестанты также призвали остановить поставки оружия Израилю. По предварительным данным, в демонстрации принимали участие несколько сотен человек. Их сопровождало большое количество полицейских фургонов. Обошлось без столкновений с правоохранителями. Людей возмущает то, что, несмотря на громкие заявления о прекращении конфликта, он все еще продолжается. 

Берлинские активисты вышли на массовую демонстрацию в поддержку Палестины-4

Напомним, 9 октября представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренности относительно первого этапа мирного плана. Режим прекращения огня вступил в силу на следующий день. С того момента в секторе газа погибли 226 человек, около 600 получили ранения, сообщают в местном Министерстве здравоохранения.

Удар по мирному соглашению – Израиль вновь атаковал сектор Газа.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Протесты # Новости Германии

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