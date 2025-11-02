Берлинские активисты вышли на массовую демонстрацию в поддержку Палестины

Массовая демонстрация в поддержку Палестины парализовала Берлин. Активисты собрались в самом центре города, чтобы потребовать прекращения насилия в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовая демонстрация в поддержку Палестины парализовала Берлин. Активисты собрались в самом центре города, чтобы потребовать прекращения насилия в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Манифестанты также призвали остановить поставки оружия Израилю. По предварительным данным, в демонстрации принимали участие несколько сотен человек. Их сопровождало большое количество полицейских фургонов. Обошлось без столкновений с правоохранителями. Людей возмущает то, что, несмотря на громкие заявления о прекращении конфликта, он все еще продолжается.
Напомним, 9 октября представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренности относительно первого этапа мирного плана. Режим прекращения огня вступил в силу на следующий день. С того момента в секторе газа погибли 226 человек, около 600 получили ранения, сообщают в местном Министерстве здравоохранения.
Удар по мирному соглашению – Израиль вновь атаковал сектор Газа.