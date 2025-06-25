Когда закончится геополитическая нестабильность в мире – Чичерина

Юлия Чичерина, рок-певица и музыкант:

Когда это закончится? Люди не понимают, что это только началось. Меня много спрашивают, мирные: когда это закончится? (Не в Донбассе, а в принципе). Как-то даже неудобно, честно говоря.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот чтобы понимать, когда закончится, надо послушать «Солдат из Назарета»: воскресенье будет после Голгофы. К сожалению, Голгофу надо пройти.



Юлия Чичерина:

Надо еще на нее зайти сначала? То есть туда даже еще никто не пошел, понимаешь? Просто все жопы повернулись и ждут, когда это закончится. Это не закончится, пока мы этого не закончим все вместе, взявшись за ручки. А так это будет все хуже и хуже. Вот, пожалуйста. Все же как видно, что происходит. Надо просто внимательно смотреть.