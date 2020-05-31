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Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая

31 мая 2020 21:27
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Новости мира. Мир постепенно возвращается к привычной жизни. Страны одна за другой снимают строгие карантинные меры, введенные из-за коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Европе возобновляет работу общественный транспорт, открываются магазины и крупные торговые центры, кафе, культурные объекты.

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-1

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-3

С 1 июня очередные ограничения будут сняты в Австралии, Турции, Португалии и других государствах. Активно обсуждается и вопрос открытия границ. Большинство европейских стран планируют возобновить международное сообщение с середины июня.

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-6

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-8

Курортные города с нетерпением ждут этого момента, поскольку туристическая отрасль для них – основной источник дохода. Однако позволить себе отдых за рубежом в 2020 году смогут далеко не все.

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Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-11

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-13

По данным ООН, из-за пандемии без работы остались более 1 миллиарда 600 миллионов человек, а мировая экономика уже потеряла 8,5 триллионов долларов.

Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая-16

Крупнейшие компании, такие как Renault-Nissan, Boeing, EasyJet и American Airlines были вынуждены прибегнуть к массовым сокращениям. А Lufthansa – флагманский авиаперевозчик Германии – и вовсе может вскоре объявить о банкротстве.

# Коронавирус # Фотофакт

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