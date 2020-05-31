Когда возродится туризм и какие крупнейшие компании на грани банкротства? Ситуация по коронавирусу в мире на 31 мая

Новости мира. Мир постепенно возвращается к привычной жизни. Страны одна за другой снимают строгие карантинные меры, введенные из-за коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Европе возобновляет работу общественный транспорт, открываются магазины и крупные торговые центры, кафе, культурные объекты.

С 1 июня очередные ограничения будут сняты в Австралии, Турции, Португалии и других государствах. Активно обсуждается и вопрос открытия границ. Большинство европейских стран планируют возобновить международное сообщение с середины июня.

По данным ООН, из-за пандемии без работы остались более 1 миллиарда 600 миллионов человек, а мировая экономика уже потеряла 8,5 триллионов долларов.