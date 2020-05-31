Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 9 лет это первый запуск корабля с территории страны, а также первый пилотируемый полет компании Илона Маска.

Crew Dragon отправился в путь с мыса Канаверал в штате Флорида. Шаттл доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. На орбите они проведут 4 месяца.