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Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

31 мая 2020 12:43
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Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС-1

За последние 9 лет это первый запуск корабля с территории страны, а также первый пилотируемый полет компании Илона Маска.

Crew Dragon отправился в путь с мыса Канаверал в штате Флорида. Шаттл доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. На орбите они проведут 4 месяца.

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС-4

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС-6

Церемонию запуска лично посетил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

# Космос # Дональд Трамп # Илон Маск # Фотофакт

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