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Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября

02 сентября 2025 18:14
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В столице продолжается ремонт дорожного полотна. Работы ведутся на участке от ул. Городской Вал до пл. Ф. Богушевича, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября-2

Сейчас специалисты уже выполнили выравнивание просевших дорожных бортов. Также восстановили дефектные участки технического тротуара. Одновременно здесь ведется полная замена асфальтобетонного покрытия: осуществляются работы по холодному фрезерованию существующего и устройству нижних слоев нового покрытия. Завершить обновление участка планируют до 7 сентября.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября-4

Александр Лишенкевич, начальник участка ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»: 
Данные работы будут выполняться без ограничения движения в вечернее и ночное время суток. Работы по устройству верхнего слоя покрытия будут выполняться 6 сентября ориентировочно с 01:00 ночи до 16:00. С закрытием движения по данному участку проезжей части на весь период устройства верхнего слоя.

Работы на улице Немига – часть городской программы по полной замене асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Минска на 2025 год.

# Дороги # Ремонт # Ремонт и капремонт в Беларуси

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