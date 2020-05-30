Прямой эфир

Рестораны Португалии отменили правило заполненности до 50%

30 мая 2020 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Страны мира продолжают ослаблять карантин. К третьему этапу смягчения ограничений приступает Португалия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рестораны Португалии отменили правило заполненности до 50%-1

В первый день лета на большей части территории страны возобновят работу детские сады. Откроются торговые центры, спортивные залы и кинотеатры. Гражданам разрешат собираться группами до 20 человек. Рестораны смогут обслуживать больше посетителей: правило, согласно которому количество гостей в заведениях не должно превышать 50 %, отменяется.

Рестораны Португалии отменили правило заполненности до 50%-4

Между тем, в Греции уже практически готовы к началу туристического сезона. С 15 июня сюда смогут приехать граждане 29 стран. Список составлялся с учетом эпидемиологической обстановки в каждом из государств. Не исключается, что в июле он может быть расширен.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп разорвал отношения с ВОЗ
30 мая 2020 12:06

Трамп разорвал отношения с ВОЗ

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец
30 мая 2020 11:57

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец

Страны продолжают ослаблять карантинные меры. Какая ситуация в Великобритании, Москве, Черногории и Франции?
29 мая 2020 20:43

Страны продолжают ослаблять карантинные меры. Какая ситуация в Великобритании, Москве, Черногории и Франции?