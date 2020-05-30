Рестораны Португалии отменили правило заполненности до 50%

Новости мира. Страны мира продолжают ослаблять карантин. К третьему этапу смягчения ограничений приступает Португалия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Страны мира продолжают ослаблять карантин. К третьему этапу смягчения ограничений приступает Португалия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день лета на большей части территории страны возобновят работу детские сады. Откроются торговые центры, спортивные залы и кинотеатры. Гражданам разрешат собираться группами до 20 человек. Рестораны смогут обслуживать больше посетителей: правило, согласно которому количество гостей в заведениях не должно превышать 50 %, отменяется.
Между тем, в Греции уже практически готовы к началу туристического сезона. С 15 июня сюда смогут приехать граждане 29 стран. Список составлялся с учетом эпидемиологической обстановки в каждом из государств. Не исключается, что в июле он может быть расширен.