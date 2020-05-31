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Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика

31 мая 2020 12:28
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Новости Греции. Курс на экологичность. Греция начала избавляться от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика-1

Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика-3

Вскоре страна откажется от девяти видов изделий, среди которых пищевые контейнеры и стаканы, ватные палочки, одноразовые столовые приборы и тарелки, соломка для напитков.

Изъятие одноразового пластика начнется с января 2021 года.

Чтобы стимулировать утилизацию бутылок из-под напитков, на них будет введена плата в несколько евроцентов. Каждый гражданин сможет получить эти деньги, вернув пластиковую тару.

Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика-6

Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика-8

Стоит отметить, ежегодно в Европе собирается более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается менее трети.

# Экология # Фотофакт

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