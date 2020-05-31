Греция откажется от использования 9 видов одноразовых изделий из пластика

Новости Греции. Курс на экологичность. Греция начала избавляться от пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре страна откажется от девяти видов изделий, среди которых пищевые контейнеры и стаканы, ватные палочки, одноразовые столовые приборы и тарелки, соломка для напитков.

Изъятие одноразового пластика начнется с января 2021 года.

Чтобы стимулировать утилизацию бутылок из-под напитков, на них будет введена плата в несколько евроцентов. Каждый гражданин сможет получить эти деньги, вернув пластиковую тару.