Кипр готовится принимать туристов с июля. Граждане каких стран смогут прилететь на остров?

Правительство составило список стран, граждане которых могут прилетать на остров. В него вошли Австрия, Болгария, Литва, Норвегия, Словакия, а также Польша, Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония и другие. При этом страны поделены на категории. Представители государств из группы «А» с 20 июня освобождаются от сдачи тестов для подтверждения негативной реакции на коронавирус, а граждане из группы «Б» будут обязаны предоставить отрицательный тест.