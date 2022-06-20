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Коалиция Макрона выиграла парламентские выборы, но потеряла большинство

20 июня 2022 08:14
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Новости Франции. Коалиция Макрона победила на парламентских выборах во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам второго тура блок президента Франции набрал более 38 % голосов. Правда, сторонники главы государства не спешат праздновать успех. Эти итоги вызвали у них сильное разочарование.  

Коалиция Макрона выиграла парламентские выборы, но потеряла большинство-1

Ведь они потеряли свое абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Коалиция президента «Вместе!» получила 245 мест из 577, до полной победы ей не хватило более 40 мест. Теперь Макрону для продвижения своей политики придется искать поддержку у депутатов из других партий. Но это будет весьма проблематично, потому что многие из них уже выразили нежелание помогать главе государства.  

Коалиция Макрона выиграла парламентские выборы, но потеряла большинство-4

Премьер Франции заявила, что исход выборов несет угрозу для республики. Основной соперник коалиции Макрона Левый блок, возглавляемый Меланшоном, предсказуемо стал вторым, набрав 131 место в парламенте. Единственно, для кого эти выборы стали успешными, то это французские националисты под руководством Марин ле Пен. Они получили 89 депутатских мест. Это лучший результат в их истории.  

# Выборы # Эмманюэль Макрон # Жан-Люк Меланшон # Марин Ле Пен # Элизабет Борн # Фотофакт

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