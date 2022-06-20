Коалиция Макрона выиграла парламентские выборы, но потеряла большинство

Новости Франции. Коалиция Макрона победила на парламентских выборах во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам второго тура блок президента Франции набрал более 38 % голосов. Правда, сторонники главы государства не спешат праздновать успех. Эти итоги вызвали у них сильное разочарование.

Ведь они потеряли свое абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Коалиция президента «Вместе!» получила 245 мест из 577, до полной победы ей не хватило более 40 мест. Теперь Макрону для продвижения своей политики придется искать поддержку у депутатов из других партий. Но это будет весьма проблематично, потому что многие из них уже выразили нежелание помогать главе государства.