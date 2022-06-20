Коалиция Макрона выиграла парламентские выборы, но потеряла большинство
Новости Франции. Коалиция Макрона победила на парламентских выборах во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам второго тура блок президента Франции набрал более 38 % голосов. Правда, сторонники главы государства не спешат праздновать успех. Эти итоги вызвали у них сильное разочарование.
Ведь они потеряли свое абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Коалиция президента «Вместе!» получила 245 мест из 577, до полной победы ей не хватило более 40 мест. Теперь Макрону для продвижения своей политики придется искать поддержку у депутатов из других партий. Но это будет весьма проблематично, потому что многие из них уже выразили нежелание помогать главе государства.
Премьер Франции заявила, что исход выборов несет угрозу для республики. Основной соперник коалиции Макрона Левый блок, возглавляемый Меланшоном, предсказуемо стал вторым, набрав 131 место в парламенте. Единственно, для кого эти выборы стали успешными, то это французские националисты под руководством Марин ле Пен. Они получили 89 депутатских мест. Это лучший результат в их истории.