Литовцев ждёт уменьшение зарплаты. Такого в республике не было уже 10 лет

Уровень жизни в Европе ухудшается с каждым днем. В Латвии уже осенью 2022 года миллионы жителей могут стать неплатежеспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.

Дело в том, что почти половина населения в среднем получает до 500 долларов в месяц. С приближением зимы коммунальные услуги, транспорт и продукты станут в разы дороже, поэтому многие просто не смогут все это оплачивать. А помочь почти миллиону людей государство не в состоянии.