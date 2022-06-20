Прямой эфир

Литовцев ждёт уменьшение зарплаты. Такого в республике не было уже 10 лет

20 июня 2022 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уровень жизни в Европе ухудшается с каждым днем. В Латвии уже осенью 2022 года миллионы жителей могут стать неплатежеспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.  

Литовцев ждёт уменьшение зарплаты. Такого в республике не было уже 10 лет-1

Дело в том, что почти половина населения в среднем получает до 500 долларов в месяц. С приближением зимы коммунальные услуги, транспорт и продукты станут в разы дороже, поэтому многие просто не смогут все это оплачивать. А помочь почти миллиону людей государство не в состоянии.  

Литовцев ждёт уменьшение зарплаты. Такого в республике не было уже 10 лет-4

А вот литовцев в 2022 году ждет уменьшение заработной платы. Такого в прибалтийской республике не было уже 10 лет. Как сообщил председатель правления Банка Литвы, высокая инфляции буквально поедает зарплату людей.  

# Кризис в ЕС # Гедиминас Шимкус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Санкционный бумеранг. Европейцев учат выращивать зелень на подоконниках и готовить закатки
19 июня 2022 17:26

Санкционный бумеранг. Европейцев учат выращивать зелень на подоконниках и готовить закатки

«Идёт процесс злонамеренного отмораживания ушей». Чего лишаются европейцы из-за антироссийских санкций?
19 июня 2022 17:19

«Идёт процесс злонамеренного отмораживания ушей». Чего лишаются европейцы из-за антироссийских санкций?

Ликвидация страны и вывод российских войск на Карпаты. Как в Европе хотят поделить Украину?
19 июня 2022 17:15

Ликвидация страны и вывод российских войск на Карпаты. Как в Европе хотят поделить Украину?