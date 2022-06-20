Литовцев ждёт уменьшение зарплаты. Такого в республике не было уже 10 лет

Уровень жизни в Европе ухудшается с каждым днем. В Латвии уже осенью 2022 года миллионы жителей могут стать неплатежеспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.
Уровень жизни в Европе ухудшается с каждым днем. В Латвии уже осенью 2022 года миллионы жителей могут стать неплатежеспособными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.
Дело в том, что почти половина населения в среднем получает до 500 долларов в месяц. С приближением зимы коммунальные услуги, транспорт и продукты станут в разы дороже, поэтому многие просто не смогут все это оплачивать. А помочь почти миллиону людей государство не в состоянии.
А вот литовцев в 2022 году ждет уменьшение заработной платы. Такого в прибалтийской республике не было уже 10 лет. Как сообщил председатель правления Банка Литвы, высокая инфляции буквально поедает зарплату людей.