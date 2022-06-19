«Идёт процесс злонамеренного отмораживания ушей». Чего лишаются европейцы из-за антироссийских санкций?

Санкционный ветер во всю дует на Европу. Инфляция бьет все рекорды, а точнее, антирекорды. В среднем по еврозоне она увеличилась в два раза, а неоспоримыми лидерами являются страны Балтии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Согласно данным Европейского статистического бюро, литовцам пришлось заплатить за продукты на 22 % больше, в Латвии почти на 18 %, а в Эстонии более чем на 14 %. В Италии вместе с инфляцией вырос и уровень бедности. Как сообщили в Национальном институте статистики, примерно 5,5 миллиона от всего населения находятся в абсолютной бедности. 1,5 миллиона из них – несовершеннолетние. На этом фоне в стране растут протестные настроения. Люди требуют отмены антироссийских санкций.

Траты растут и у поляков. Вся зарплата уходит на самое необходимое – жилье, коммунальные и продукты. В результате на руках остается чуть более 100 евро. И это при том, что все эти показатели минимальны. Самая весомая трата – конечно же, коммунальные. Особенно остро стоит вопрос с отоплением, так как из-за дефицита угля и нехватки дров его стоимость сильно выросла. На этом фоне польское правительство разрешило людям собирать хворост. Однако только после обучения и за соответствующую плату. В итоге это не способ экономии, а дополнительные траты.

А вот в Испании труднее всего с электроэнергией. Ее стоимость настолько взлетела, что не все могут позволить себе оплачивать счета. Особенно остро стоит вопрос сейчас, летом. В Испании установилась аномальная жара в 40 градусов. Людям нужны кондиционеры и вентиляторы.

Ферран Колл, профессор экономики Университета Вика – Центральный университет Каталонии (Испания):

Рост цен на энергоносители больше всего затронул повседневную жизнь людей. Экономика западных стран основана на энергии, поэтому мы сильно пострадали. Правительство предприняло шаги, чтобы компенсировать это, но эти меры также увеличивают дефицит бюджета.

В Латвии и вовсе миллионы жителей могут стать неплатежеспособными. С приближением зимы коммунальные услуги станут в разы дороже. Многие просто не смогут позволить себе отопление. А помочь почти миллиону людей государство не в состоянии. Кризис коснулся и здравоохранения.