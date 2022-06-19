Санкционный бумеранг. Европейцев учат выращивать зелень на подоконниках и готовить закатки

У нас цены под контролем, чего не скажешь о странах ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ: Что еще нужно европейским политикам, чтобы наконец осознать, что конфликт в Украине закончится, а вот их собственные экономики будут восстанавливаться очень долго. И, судя по последним данным, выводить из кризиса придется не только народное хозяйство – инфляция больно ударила по психике британцев.

Это показал опрос британского телеканала. 66 % опрошенных поданных ее величества утверждают: из-за роста цен пострадало их психическое здоровье, а 45 % пожаловались и на проблемы со здоровьем физическим. И неудивительно. Миллионам британцев теперь приходится выбирать между едой и электричеством. На последнем стали экономить 82 %, 64 % предпочли меньше есть, а половина респондентов стали меньше пользоваться транспортом.

Юлия Бешанова:

В странах Балтии тоже неплохо было бы провести исследование на состояние психического здоровья. На днях латвийская компания презентовала специальное мороженое под названием «Слава Україні». Важно: для украинцев лакомство будет бесплатным. То есть свои граждане находятся практически на грани выживания. В стране официально до конца года объявлен энергетический кризис, и в это же время производители предпочитают подкармливать беженцев.

Газеты публикуют фотографии пустых полок в супермаркетах. По ТВ учат выращивать зелень на подоконниках и призывают осваивать заготовки на зиму. Все это плавно и незаметно подводит западного потребителя к неизбежности роста цен на еду. Наши корреспонденты изучили, с какими последствиями санкционный бумеранг вернулся к отправителю.