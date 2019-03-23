Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт

Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить, рассказали в программе «Плюс-минус».
Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить, рассказали в программе «Плюс-минус».
Это забавное видео покорило сердца миллионов.
Винодел Тим Уитроу приехал на виноградник проверить посадки. Оставил авто с дверями нараспашку и включённым климат-контролем, чтобы его собаке не было жарко. Вдруг на заднем сидении он заметил коалу.
Бедняге пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить наглое животное.
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю