Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт

Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Это забавное видео покорило сердца миллионов.

Винодел Тим Уитроу приехал на виноградник проверить посадки. Оставил авто с дверями нараспашку и включённым климат-контролем, чтобы его собаке не было жарко. Вдруг на заднем сидении он заметил коалу.