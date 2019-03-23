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Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт

23 марта 2019 18:59
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Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить, рассказали в программе «Плюс-минус».

Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт-1

Это забавное видео покорило сердца миллионов.

Винодел Тим Уитроу приехал на виноградник проверить посадки. Оставил авто с дверями нараспашку и включённым климат-контролем, чтобы его собаке не было жарко. Вдруг на заднем сидении он заметил коалу.

Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт-4

Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт-6

Бедняге пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить наглое животное.

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# Животные # Видеофакт

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