Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США

В Китае вводят ответные пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемый из США. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет Госсовета КНР по тарифам и классификациям обвиняет США в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и препятствии развитию экономической кооперации между странами.