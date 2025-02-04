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Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США

04 февраля 2025 07:49
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В Китае вводят ответные пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемый из США. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет Госсовета КНР по тарифам и классификациям обвиняет США в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и препятствии развитию экономической кооперации между странами.

Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США-1

Фото: pixabay

Дополнительные пошлины, которые вступят в силу с 10 февраля, также применяются к другим товарам, таким как сырая нефть, сельскохозяйственное оборудование, автомобили большой грузоподъемности и пикапы, со ставкой пошлины в 10%.

Китай ввел контроль на экспорт редких металлов, включая вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий. Эти действия происходят на фоне эскалации торговой напряженности и ответных мер между Китаем и США.

# Международная политика # Китай # Дональд Трамп

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