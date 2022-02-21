Кіраўнікі ДНР і ЛНР папрасілі Пуціна прызнаць незалежнасць рэспублік

Між тым градус канфлікту на ўсходзе Украіны працягвае нарастаць. Кіраўнікі ДНР і ЛНР папрасілі Пуціна прызнаць іх незалежнасць. Яны абвінавацілі Кіеў у сілавым рашэнні канфлікту на Данбасе, а таксама ў абстрэлах населеных пунктаў. За мінулыя суткі іх зафіксавана каля 70. У Данецку пашкоджана цэнтральная бальніца і разбурана электрападстанцыя. Узніклі перабоі з вадой. Ёсць ахвяры і пацярпелыя сярод мірных жыхароў. На гэтым фоне ідзе масавая эвакуацыя насельніцтва ў Расію, абвешчана ўсеагульная мабілізацыя мужчын.

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница.