«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница

Продолжаем следить за ситуацией на юго-востоке Украины. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пределы этих территорий запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Людей в запасе призвали прибыть в военные комиссариаты. На Донбассе сообщили, что за субботу, 18 февраля, украинские силовики неоднократно нарушили режим тишины, выпустив снаряды по нескольким населенным пунктам. В свою очередь Украина заявила о гибели военнослужащего, который в результате обстрела получил серьезное ранение.