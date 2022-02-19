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«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница

19 февраля 2022 18:17
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Продолжаем следить за ситуацией на юго-востоке Украины. В самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пределы этих территорий запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Людей в запасе призвали прибыть в военные комиссариаты. На Донбассе сообщили, что за субботу, 18 февраля, украинские силовики неоднократно нарушили режим тишины, выпустив снаряды по нескольким населенным пунктам. В свою очередь Украина заявила о гибели военнослужащего, который в результате обстрела получил серьезное ранение.

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница-1

Пока стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении Минских договоренностей, жители покидают свои дома.

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница-4

Конечно, опасно. Детей вывозят. Это страшно, не дай бог. В первую очередь вывозят детей автобусами. Мы просто здесь недалеко, поэтому мы своим ходом.

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница-7

Районы, где происходят обстрелы, в первую очередь покидают пожилые люди, женщины и дети. Известно, что выехали уже более 36 тысяч человек. Под обстрел на окраине Горловки попали журналисты – съемочная группа телеканала RT Arabic. Наши коллеги не пострадали.

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница-10

«Детей было очень много». Из ДНР и ЛНР эвакуируют жителей, выехали более 10 тысяч человек. Подробнее здесь.

# Международная политика # Ангелина Валькович # Фотофакт

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