ДНР заявіла аб гібелі мірнага жыхара ў выніку абстрэлу. Снарад патрапіў у прыпынак

Навіны Украіны. У ДНР заявілі аб гібелі яшчэ аднаго мірнага жыхара ў выніку абстрэлу ўкраінскімі сілавікамі. Снарад патрапіў у прыпынак грамадскага транспарту, калі мужчына ехаў на працу, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Акрамя таго, як заявілі ў народнай міліцыі самаабвешчанай рэспублікі, у выніку абстрэлаў загінуў ваенны ДНР. Яшчэ адзін атрымаў цяжкія раненні, а двое – кантужаны. У выніку ваенных дзеянняў пакутуе і інфраструктура. Пашкоджаны дзясяткі будынкаў, у тым ліку школа і дзіцячы садок. А за мінулыя суткі ўкраінскія сілавікі парушылі рэжым спынення агню амаль 70 разоў. Пастаянна чуваць выбухі ад мін і гранат, дакладную колькасць якіх ужо цяжка падлічыць.