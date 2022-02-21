Прямой эфир

ДНР заявіла аб гібелі мірнага жыхара ў выніку абстрэлу. Снарад патрапіў у прыпынак

21 февраля 2022 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Украіны. У ДНР заявілі аб гібелі яшчэ аднаго мірнага жыхара ў выніку абстрэлу ўкраінскімі сілавікамі. Снарад патрапіў у прыпынак грамадскага транспарту, калі мужчына ехаў на працу, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

ДНР заявіла аб гібелі мірнага жыхара ў выніку абстрэлу. Снарад патрапіў у прыпынак-1

Акрамя таго, як заявілі ў народнай міліцыі самаабвешчанай рэспублікі, у выніку абстрэлаў загінуў ваенны ДНР. Яшчэ адзін атрымаў цяжкія раненні, а двое – кантужаны. У выніку ваенных дзеянняў пакутуе і інфраструктура. Пашкоджаны дзясяткі будынкаў, у тым ліку школа і дзіцячы садок. А за мінулыя суткі ўкраінскія сілавікі парушылі рэжым спынення агню амаль 70 разоў. Пастаянна чуваць выбухі ад мін і гранат, дакладную колькасць якіх ужо цяжка падлічыць.

ДНР заявіла аб гібелі мірнага жыхара ў выніку абстрэлу. Снарад патрапіў у прыпынак-4

На фоне абстрэлаў, якія не спыняюцца, працягваецца эвакуацыя мірных жыхароў. Ужо больш за 40 тысяч бежанцаў накіраваліся ў Расію, дзе іх забяспечваюць усім неабходным.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу
19 февраля 2022 18:19

Некоторые европейские авиакомпаниии приостановили полёты в Киев и Одессу

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница
19 февраля 2022 18:17

«В первую очередь вывозят детей». Тысячи жителей ДНР и ЛНР покидают дома. Вот что рассказала местная жительница

В Риме +18°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 февраля
19 февраля 2022 15:30

В Риме +18°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 февраля