Ким Чен Ын выразил поддержку Путину и пожелал России побед

Лидер КНДР поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Ким Чен Ын выразил поддержку российскому народу, пожелал процветания и побед, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

В поздравительной телеграмме Ким Чен Ын обозначил, что Россия по праву может гордиться своей культурой и развитием, страна демонстрирует достоинство и мощь. Сейчас народ Российской Федерации под руководством Путина противостоит силам, которые намерены подорвать суверенитет, безопасность государства и мирную жизнь. Северокорейский лидер убежден, что российский народ продолжит прославлять историю побед, а народ КНДР выражает полную поддержку и солидарность.

Ким Чен Ын подчеркнул, что корейско-российская дружба – ценный стратегический актив стран. Неизменной позицией КНДР остается непрерывное развитие добрососедских отношений и сотрудничества в соответствии с требованиями нового времени. Северокорейский лидер надеется на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между Пхеньяном и Москвой в плане осуществления грандиозной цели – построения могучих государств, которые будут стоять на защите глобального мира и безопасности.