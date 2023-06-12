В Эстонии зафиксировано самое большое снижение производства за последние 3 года

Новости Эстонии. Экономика Эстонии переживает не лучшие времена. Кризис добрался и до промышленного производства. Оно сократилось более чем на 15 %. Такие данные опубликовало местное статистическое управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что это самое большое снижение за последние 3 года. Главная причина – сокращение производства и поставок электроэнергии и газа в течение всего прошлого года. Упала и добыча полезных ископаемых. Правда не так сильно, пока только на 9 %. При этом многие экономисты настроены пессимистично. Поскольку дальнейшее снижение промышленного производства в Эстонии обернется массовыми увольнениями и ростом безработицы.