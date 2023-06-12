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ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Артёмовска

12 июня 2023 06:16
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Группировка «Юг» России отразила атаку украинских военных в районе Артемовска, информирует РИА Новости. 

По словам руководителя пресс-центра группировки Вадима Астафьева, российской стороной пресечена попытка ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлении. Успешно сорвана атака штурмовой группы украинских военных на Соледаро-Артемовском направлении. 

Сообщается, что около населенных пунктов Белогоровка, Хромово, Дружба ВС РФ уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника. В районе Красногоровки ликвидирован склад боеприпасов ВСУ. Около населенного пункта Красное уничтожена украинская боевая машина пехоты и пикап. Российские ЗРК «Оса-АКМ» сбили БПЛА на Авдеевском–«Лепеку-100» и Марьинском–«Фурию» направлениях.  
 

# Международная политика

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