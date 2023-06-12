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Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми

12 июня 2023 06:21
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Новости Бангладеш. Власти Бангладеш раскрыли официальные данные о торговле людьми. Сейчас местная полиция расследует более 3 тысяч подобных дел. Почти 2 800 из них не завершены, а около 500 дел – находятся в стадии расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми-1

Как сообщают в МВД страны, обвинения предъявлены примерно 32 тысячам человек. Однако арестованы только 14 с половиной тысяч. Согласно отчету о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности, банды действуют практически во всех регионах страны. В докладе также указывается, что значительный объем торговли людьми происходит из Бангладеш и нацелен на многочисленные страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

# Торговля людьми # Фотофакт

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