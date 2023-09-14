Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту РФ приехать в Северную Корею. Владимир Путин с удовольствием откликнулся на приглашение и вновь подтвердил свою приверженность к продолжению отношений российско-корейской дружбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках визита Ким Чен Ына в Россию, состоявшегося в первый раз с 2019 года, были обсуждены проблемы обеспечения безопасности на Корейском полуострове и в странах Европы, а также взаимодействие в области агропромышленного комплекса, развития туризма и логистической инфраструктуры.