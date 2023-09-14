В Польше заявили, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для ЕС

Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для с/х всего Евросоюза. Такое заявление сделал глава польского Минсельхоза Кшиштоф Телюс, передает РИА Новости со ссылкой на PAP.

Говоря о возможном решении не продлевать эмбарго на зерно из Украины, министр отметил, что это будет иметь политический подтекст. Телюс утверждает, что в Европе есть силы, которые намерены дестабилизировать польский рынок. А все оппозиционные партии в Польше находятся в Европейской народной партии Манфреда Вебера, который не любит польских людей.

Глава профильного ведомства отмечает, что Польша ждет продления эмбарго до тех пор, пока не будут решены вопросы между Украиной, соседними государствами и Евросоюзом, связанные с украинской продукцией. Ранее сообщалось об ультиматуме, который польский премьер Матеуш Моравецкий озвучил Европейской комиссии: запрет на ввоз украинского зерна должен быть продлен или Польша сама наложит такой запрет, касаемо своей территории. Кабинет министров страны постановлением уже запретил ввоз украинского зерна после 15 сентября независимо от решения ЕК.

Ранее сообщалось, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния намерены добиваться от ЕК решения по запрету на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Срок ранее наложенных Еврокомиссией ограничений истекает 15 сентября.