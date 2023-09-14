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Финляндия завершила установку забора на участке границы с Россией

14 сентября 2023 10:58
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Финляндия закончила возведение испытательного участка ограждения границы с Россией в районе Иматры, в настоящее время он находится в эксплуатации, передает ТАСС.

Хотя сообщается, что осталось провести еще несколько небольших работ, но основные компоненты, включая барьер, дорожное полотно и систему наблюдения, уже установлены. Постройка заграждения является частью планов правительства Финляндии по борьбе с «гибридными угрозами», в том числе и с использованием миграционной проблемы для политического давления.

# Граница

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