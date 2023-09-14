Экс-морпех США Берлетик: Украина потеряет территории перед переговорами с Россией

Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что до начала переговорного процесса с РФ о завершении кризиса Украина может утратить принадлежащие ей территории, пишет РИА Новости.

Он отметил, что некоторые области Украины уже вошли в состав России и вернуть их вряд ли удастся. Берлетик также отметил, что США использует этот конфликт как средство воздействия на Россию, не считаясь с потерями ВСУ.

По оценкам Министерства обороны РФ, армия Украины лишилась более 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения. Несмотря на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что наступательная операция продлится еще несколько месяцев, специалисты считают, что американские поставки вооружений не способны радикально изменить ситуацию.