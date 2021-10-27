Ким Чен Ын попросил свой народ меньше есть

Новости КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором попросил свой народ умерить аппетит, то есть меньше есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А просьба вождя в КНДР является законом.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Потерпеть жить впроголодь надо совсем недолго, всего лишь до 2025 года, когда откроется граница с Китаем и оттуда пойдут потоки продовольствия. Сейчас все пропускные пункты закрыты из-за коронавируса.