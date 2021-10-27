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Ким Чен Ын попросил свой народ меньше есть

27 октября 2021 13:39
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Новости КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором попросил свой народ умерить аппетит, то есть меньше есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А просьба вождя в КНДР является законом.  

Ким Чен Ын попросил свой народ меньше есть-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Потерпеть жить впроголодь надо совсем недолго, всего лишь до 2025 года, когда откроется граница с Китаем и оттуда пойдут потоки продовольствия. Сейчас все пропускные пункты закрыты из-за коронавируса.  

Ким Чен Ын попросил свой народ меньше есть-4

Но в КНДР, где уже дефицит продовольствия и растут цены на другие товары, людям трудно будет пережить даже зиму, не то что несколько лет. Но выбора нет – надо еще потуже затянуть пояса.  

# Международная политика # Ким Чен Ын # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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