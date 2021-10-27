Пекин начал отсчёт 100 дней до Олимпиады-2022

Новости Китая. До начала зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней. Сегодня, 27 октября, торжественно начался обратный отсчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Играм предстоит быть уже вторыми, которые пройдут в условиях пандемии. Все объекты к соревнованиям готовы. Церемония открытия запланирована на 4 февраля на Пекинском национальном стадионе. Закрытие там же – 20 февраля.