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Пекин начал отсчёт 100 дней до Олимпиады-2022

27 октября 2021 13:14
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Новости Китая. До начала зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней. Сегодня, 27 октября, торжественно начался обратный отсчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пекин начал отсчёт 100 дней до Олимпиады-2022-1

Играм предстоит быть уже вторыми, которые пройдут в условиях пандемии. Все объекты к соревнованиям готовы. Церемония открытия запланирована на 4 февраля на Пекинском национальном стадионе. Закрытие там же – 20 февраля.  

Пекин начал отсчёт 100 дней до Олимпиады-2022-4

Спортсмены разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах. Игры пройдут в трех кластерах. На трибунах ждут зрителей, но только китайских. Из-за рубежа, при всей «искренности», болельщиков не ждут. Планируется, что участие в стартах примут около 4 000 спортсменов из почти 100 стран.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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