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Мощный шторм обрушился на Сицилию. Погибли два человека

27 октября 2021 13:12
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Новости Италии. Мощный шторм, который обрушился на итальянский остров Сицилия, унес жизни двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мощный шторм обрушился на Сицилию. Погибли два человека-1

Из-за сильных ливней оказался затоплен крупный город-порт Катания. На острове закрыты магазины и школы, не работает аэропорт. Разрушены многие дороги и мосты. Сильный ветер, который сопровождался градом, валил деревья и повредил линии электропередачи. Синоптики обещают, что такая погода продержится до конца недели.  

# Ураганы # Фотофакт

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