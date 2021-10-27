​Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС

Новости Польши. Европейский суд 27 октября обязал Польшу платить ежедневный штраф в 1 млн евро за невыполнение законов ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним суть конфликта. В октябре Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие Конституции страны, вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые решения европейских судов противоречат Основному закону страны.