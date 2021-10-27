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​Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС

27 октября 2021 13:35
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Новости Польши. Европейский суд 27 октября обязал Польшу платить ежедневный штраф в 1 млн евро за невыполнение законов ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС-1

Напомним суть конфликта. В октябре Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие Конституции страны, вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые решения европейских судов противоречат Основному закону страны.  

​Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС-4

Судьи объявили, что членство в Евросоюзе не означает передачу Польшей своего суверенитета, что и вызвало гнев в Брюсселе. По мнению европолитиков, преступление Польши налицо, теперь последует ее наказание.  

# Международная политика # Фотофакт

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