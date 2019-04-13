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Ким Чен Ын и Дональд Трамп планируют провести третий саммит: чего ждёт лидер КНДР

13 апреля 2019 18:27
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп планируют провести третий саммит. Лидеры КНДР и США выразили готовность к следующему этапу переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп планируют провести третий саммит: чего ждёт лидер КНДР-1

Однако Пхеньян пойдет на этот шаг при условии, что Вашингтон будет готов изменить свой подход к разоружению Корейского полуострова. Лидер КНДР заявил, что в этот раз будет ждать от американской стороны конкретных предложений, которые бы устраивали и Пхеньян, и Вашингтон.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались уже дважды, однако практических результатов переговоры не принесли. Основные разногласия касались снятия санкций в обмен на замораживание ракетно-ядерной программы КНДР.

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп планируют провести третий саммит: чего ждёт лидер КНДР-4

# Международная политика # Дональд Трамп # Ким Чен Ын # Фотофакт

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