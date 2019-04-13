Новости Великобритании. Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя. Тем не менее, за решеткой в Британии он проведет как минимум полгода, раньше этого срока по законам страны нельзя начинать процедуру экстрадиции.

Джулиана Ассанжа преследуют из-за публикации на портале WikiLeaks американских дипломатических документов. Его задержали 11 апреля в лондонском посольстве Эквадора, куда он бежал в 2012 году.