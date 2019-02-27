Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое

Саммит США и КНДР проходит во вьетнамском Ханое. Трамп и Ким Чен Ын встретились в знаменитом отеле Metropole и обменялись рукопожатиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Оба лидера выразили надежду, что переговоры пройдут успешно и принесут положительные результаты. После общения с журналистами главы государств провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около 20 минут. Затем Дональд Трамп и Ким Чен Ын приступили к рабочему ужину, где к лидерам присоединились их советники.