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Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое

27 февраля 2019 14:08
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Саммит США и КНДР проходит во вьетнамском Ханое. Трамп и Ким Чен Ын встретились в знаменитом отеле Metropole и обменялись рукопожатиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Оба лидера выразили надежду, что переговоры пройдут успешно и принесут положительные результаты. После общения с журналистами главы государств провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около 20 минут. Затем Дональд Трамп и Ким Чен Ын приступили к рабочему ужину, где к лидерам присоединились их советники.

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое -1

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое -3

Ожидается, что стороны обсудят договоренности, достигнутые в ходе их первой встречи в Сингапуре. До последнего дня перед саммитом делегации США и КНДР работали над совместным заявлением, которое может быть озвучено по итогам двухдневных переговоров.

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое -6

# Международная политика # Фотофакт

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