Киевлян призывают уехать в пригород из-за конца света – город может быть обесточен

В Украине близок конец света. Власти страны оценивают ущерб для энергосистемы от российской атаки. Мэр Киева заявил, что город ждет худшая зима со времен Второй мировой войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за этого в столице готовятся к «худшему сценарию», при котором произойдет широкомасштабное отключение и часть жителей придется эвакуировать. Киевлян призывают по возможности уехать в пригород в частные дома, где есть печи и водоснабжение. 70 % Киева было обесточено, частично отсутствовала и вода. Напомним, 23 ноября Россия повторила масштабный удар по энергетическим объектам Украины. По данным областных администраций и мэрий, электроэнергии не было в Киеве, Львове, Одесской, Киевской и Винницкой областях.