New York Times: большинство стран НАТО уже не смогут поставлять оружие Киеву

Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса. НАТО уже передали Украине оружия на 40 миллионов долларов. Для сравнения – это годовой оборонный бюджет Франции. Но несмотря на это, сама Франция, а вместе с ней Италия, Германия и Нидерланды и дальше планируют поддерживать Украину военными поставками. Тем временем в Париже звучат призывы отказаться от подобной помощи. Так, глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что нынешняя политика страны в отношении Киева создает риски для безопасности Франции.