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New York Times: большинство стран НАТО уже не смогут поставлять оружие Киеву

27 ноября 2022 10:51
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Большинство стран НАТО больше не могут поставлять вооружение Украине. 20 из 30 государств Альянса исчерпали свой военный потенциал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

New York Times: большинство стран НАТО уже не смогут поставлять оружие Киеву-1

Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса. НАТО уже передали Украине оружия на 40 миллионов долларов. Для сравнения – это годовой оборонный бюджет Франции. Но несмотря на это, сама Франция, а вместе с ней Италия, Германия и Нидерланды и дальше планируют поддерживать Украину военными поставками. Тем временем в Париже звучат призывы отказаться от подобной помощи. Так, глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что нынешняя политика страны в отношении Киева создает риски для безопасности Франции.

# Международная политика # Марин Ле Пен # Фотофакт

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