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Территорию вокруг чилийского вулкана Вильяррика объявили зоной риска

27 ноября 2022 08:28
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Новости Чили. В Чили объявили второй уровень опасности в районе вулкана Вильяррика. Он увеличил свою активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территорию вокруг чилийского вулкана Вильяррика объявили зоной риска-1

Территорию вокруг него признали зоной риска. Недавно вулкан извергал газ и выбрасывал небольшое количество лавы на поверхность, но после затих. Однако эксперты предупреждают об опасности и прогнозируют небольшие взрывы горных пород и высокие температуры вокруг кратера. Вильяррика является одним из самых активных вулканов в Южной Америке.

# Извержение вулкана # Новости Чили # Фотофакт

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