Территорию вокруг чилийского вулкана Вильяррика объявили зоной риска

Новости Чили. В Чили объявили второй уровень опасности в районе вулкана Вильяррика. Он увеличил свою активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территорию вокруг него признали зоной риска. Недавно вулкан извергал газ и выбрасывал небольшое количество лавы на поверхность, но после затих. Однако эксперты предупреждают об опасности и прогнозируют небольшие взрывы горных пород и высокие температуры вокруг кратера. Вильяррика является одним из самых активных вулканов в Южной Америке.