Антироссийские санкции довели депутатов немецкого бундестага до простуды

Новости Германии. Замерзают депутаты немецкого бундестага: несколько сотрудников уже пожаловались на простуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

По словам сопредседателя фракции «Зеленых» Ренате Кюнаст, в здании немецкого парламента стало непривычно холодно из-за экономии энергии. Температура не поднимается выше 19 градусов – такое правило действует для административных зданий по всей Германии. В результате чего люди вынуждены ходить в пуховиках. Жить в таких температурных ограничениях страна будет всю зиму. Исключения введены лишь для больниц и социальных учреждений.