Киев собирается применить химическое оружие на Донбассе?

На неделе все более тревожные заявления поступали из Киева, который собирается применить химическое оружие на Донбассе. Такой информацией поделился экс-депутат Верховной рады.
На неделе все более тревожные заявления поступали из Киева, который собирается применить химическое оружие на Донбассе. Такой информацией поделился экс-депутат Верховной рады.
По его данным, Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о поставках отравляющих веществ, чтобы в последующем задействовать их на Донбассе. На этом фоне Россия всерьез обеспокоена, что Украина станет настоящим химическим террористом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Дополнительная опасность исходит и от СБУ, которое постоянно обстреливает Запорожскую АЭС. Виновных в последней атаке, которая приблизила нас к ядерной пропасти, искали всю неделю, но, как вы уже догадались, так и не нашли. Хотя ответ этого ребуса, кажется, на поверхности. Если атаки продолжатся, то в конце концов достанется и правым, и виноватым. Но на Западе, наверное, правда глаза колет, и страной – спонсором терроризма объявляют Россию, призывают вводить против нее все новые санкции (но куда уж больше), продолжают поддерживать украинский режим, отправляя денежные и военные транши.
На неделе стало известно о свежих поставках и того, и другого. Постоянно подпитывают военный кровоток и отдельных членов ЕС. Вот что происходит на наших западных рубежах. В Латвии уже непонятно какие по счету военные учения. В Эстонии заявляют, что Таллин и Вильнюс потратят еще 693 миллиона евро на военную технику. На востоке Польши буквально расчищают землю под новый полигон. А Германия предлагает Варшаве пополнить амбары новыми истребителями и системами ПВО.
Пахнет порохом не только в Европе. Неспокойно и по ту сторону Босфора. Турция наносит авиаудары по Сирии в отместку за теракты в Стамбуле. Некоторые эксперты считают, что атаками управляли напрямую из Вашингтона. Но Америка, как известно, любит совать нос в чужие дела. Вспомнить хотя бы, как уже бывший спикер Конгресса США госпожа Пелоси нарисовалась или, скорее, зарисовалась в Ереване в разгар армяно-азербайджанского кризиса. А за ней потянулись советчики из ЕС и ОБСЕ. А еще раньше был Казахстан, где тоже четко прослеживается американский след.
Но, несмотря на все эти милитари-осложнения, генсек организации, человек в погонах, генерал-лейтенант, до сих пор надеется, что дипломатия все-таки восторжествует, а пушки сохранят молчание.
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