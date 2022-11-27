Киев собирается применить химическое оружие на Донбассе?

По его данным, Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о поставках отравляющих веществ, чтобы в последующем задействовать их на Донбассе. На этом фоне Россия всерьез обеспокоена, что Украина станет настоящим химическим террористом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Дополнительная опасность исходит и от СБУ, которое постоянно обстреливает Запорожскую АЭС. Виновных в последней атаке, которая приблизила нас к ядерной пропасти, искали всю неделю, но, как вы уже догадались, так и не нашли. Хотя ответ этого ребуса, кажется, на поверхности. Если атаки продолжатся, то в конце концов достанется и правым, и виноватым. Но на Западе, наверное, правда глаза колет, и страной – спонсором терроризма объявляют Россию, призывают вводить против нее все новые санкции (но куда уж больше), продолжают поддерживать украинский режим, отправляя денежные и военные транши.