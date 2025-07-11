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Польша добивается от Украины признания Волынской резни геноцидом польского народа

11 июля 2025 17:00
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Польша не оставляет попыток добиться от Украины признания событий в Волыни в годы Второй мировой войны геноцидом польского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр обороны Польши подчеркнул, что это единственный путь к примирению между странам.

Отметим, что 11 июля в Польше отмечается День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Волынской резней называют серию карательных операций против польского населения в Западной Украине в 1943-1945 годах. В результате этих действий погибли тысячи мирных жителей.

Польша добивается от Украины признания Волынской резни геноцидом польского народа-2

По словам польских властей, события тех лет являются частью трагической истории, которую необходимо признать и должным образом почтить память невинно погибших. Так, соответствующий закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни недавно принял парламент Польши и подписал президент. 

Кароль Навроцкий еще во время своей предвыборной кампании заявил, что Варшава будет добиваться системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни.

Польша добивается от Украины признания Волынской резни геноцидом польского народа-4

Однако, вероятно, Киев этот вопрос совершенно не интересует. И в прессе широко муссировался факт, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, потому что его не учили этому в школе.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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