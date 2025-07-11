Польша добивается от Украины признания Волынской резни геноцидом польского народа

Польша не оставляет попыток добиться от Украины признания событий в Волыни в годы Второй мировой войны геноцидом польского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр обороны Польши подчеркнул, что это единственный путь к примирению между странам.

Отметим, что 11 июля в Польше отмечается День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Волынской резней называют серию карательных операций против польского населения в Западной Украине в 1943-1945 годах. В результате этих действий погибли тысячи мирных жителей.