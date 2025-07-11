Польша добивается от Украины признания Волынской резни геноцидом польского народа
Польша не оставляет попыток добиться от Украины признания событий в Волыни в годы Второй мировой войны геноцидом польского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр обороны Польши подчеркнул, что это единственный путь к примирению между странам.
Отметим, что 11 июля в Польше отмечается День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Волынской резней называют серию карательных операций против польского населения в Западной Украине в 1943-1945 годах. В результате этих действий погибли тысячи мирных жителей.
По словам польских властей, события тех лет являются частью трагической истории, которую необходимо признать и должным образом почтить память невинно погибших. Так, соответствующий закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти жертв Волынской резни недавно принял парламент Польши и подписал президент.
Кароль Навроцкий еще во время своей предвыборной кампании заявил, что Варшава будет добиваться системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни.
Однако, вероятно, Киев этот вопрос совершенно не интересует. И в прессе широко муссировался факт, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, потому что его не учили этому в школе.