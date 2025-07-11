Лазуткин: Польша и страны Балтии на уровне политиков открывают рот, но без США они ничего не сделают

Андрей Лазуткин, политолог:

Журналист Людмила спрашивала: а что там Латвия, а что Литва, а что Польша? На что был получен ответ, что здесь неважна национальная юрисдикция, это все НАТО. Ну просто кто-то у себя создает мощности для производства беспилотников, это делает Латвия. Литовцы размещают у себя наступательную группировку Бундесвера. Польша перевооружается. Сегодня это, видимо, основной заказчик американских вооружений после Германии. Вот они делят между собой эту пальму первенства. И надо понимать, что они на уровне политиков открывают рот, все что-то говорят, поляки два слова, литовцы два слова, но без американцев они здесь ничего не сделают. Чтобы проводить какую-то наступательную операцию, условно оборонительную на Балтике, они должны получить согласие Штатов. А чтобы они его не получили, надо, чтобы к нам приехал Келлог, посланник Трампа, поговорил с Лукашенко, тот ему объяснил, что вот, есть «Орешник», есть ядерное оружие.