Даже в случае прямого участия США в конфликте на стороне Украины Киев не побеждает – Межевич

Дипломатический фронт между Россией и Украиной замер на неопределенный срок. Дата третьего раунда переговоров так и не назначена. Москва, по словам министра иностранных дел Турции, готова к продолжению диалога, что подтвердили и в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь слово остается за Киевом. Зеленский заявил, что новые переговоры пока невозможны, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих стамбульских встреч. Тем не менее эксперты считают, что ключ к выходу из переговорного кризиса лежит в Вашингтоне, чья позиция продолжает оказывать решающее влияние на внешнеполитический курс Украины.

Так, одним из центральных факторов затягивания переговорного процесса является отсутствие четкой позиции США. Украина ожидает команды от Белого дома, а точнее, от администрации Дональда Трампа. Однако тот, по мнению аналитиков, сейчас не имеет единой позиции по дальнейшей стратегии в отношении конфликта. Так, на этой неделе президент США впервые с начала вступления в должность одобрил выделение военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Таким образом, несмотря на «рычаг давления», о котором упоминал сам Зеленский, Трамп пока не использует его для принуждения Киева к переговорам, а напротив, усиливает военное присутствие, фактически отвергая возможность решать вопросы дипломатическим путем. Это дает Киеву основания рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона, хотя это вряд ли изменит ситуацию.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Безусловно, это торговля. Безусловно, Зеленский хочет больше, а Трамп не готов, сегодня это уже понятно, выйти из этой игры. Если Зеленский хочет, а он этого хочет, прямого американского военного участия на стороне Украины, то понятно, что и в этом случае Украина не побеждает.

Вашингтон в настоящее время не хочет идти на шаги, которые могли бы вызвать раскол внутри коалиции западных стран. Администрация Трампа опасается, что инициатива в диалоге с Россией без согласия партнеров, особенно европейских, может быть воспринята как отступление от коллективной линии. Так, после недавнего телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что остался недоволен диалогом и готовит для Москвы некий сюрприз. Аналитики уверены, что речь идет новых санкциях в отношении России.