Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи

О смягчении карантинных мер заговорили в разных странах Европы. О снятии некоторых ограничений после Пасхи заявил во время пресс-конференции в Вене канцлер Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возобновить работу после праздника смогут небольшие магазины, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. А уже с 1 мая планируется открытие и больших крупных супермаркетов. Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

Чтобы изучить постепенное уменьшение строгих ограничений, экспертные комитеты уже создали Франция, Испания, Бельгия и Финляндия.