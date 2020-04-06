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Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи

06 апреля 2020 13:40
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О смягчении карантинных мер заговорили в разных странах Европы. О снятии некоторых ограничений после Пасхи заявил во время пресс-конференции в Вене канцлер Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи-1

Возобновить работу после праздника смогут небольшие магазины, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. А уже с 1 мая планируется открытие и больших крупных супермаркетов. Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи-4

Чтобы изучить постепенное уменьшение строгих ограничений, экспертные комитеты уже создали Франция, Испания, Бельгия и Финляндия.

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи-7

Тем временем в Испании фиксируют уменьшение темпа роста числа инфицированных. Три недели назад ежедневный рост зараженных составлял 22 %, сегодня эта цифра почти вдвое меньше. Похожая ситуация наблюдается в Италии и Германии: снижается количество госпитализированных в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии. За сутки количество зараженных коронавирусом в ФРГ снизилось более чем на 2 000.

Канцлер Австрии предложил снять часть карантинных ограничений после Пасхи-10

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# Коронавирус # Фотофакт

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