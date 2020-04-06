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Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек

06 апреля 2020 12:08
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Новости России. В Рязанской области России мужчина застрелил пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек-1

По предварительным данным, группа молодых людей шумела во дворе под окнами мужчины. Он сделал им замечание, однако реакции не последовало.

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек-4

Завязался конфликт, после чего местный житель взял охотничье ружье, вышел на улицу и произвел несколько выстрелов. Жертвами стали четверо молодых людей и девушка.

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек-7

Злоумышленника задержали. Он признался в содеянном, однако объяснил свои действия необходимой обороной. Возбуждено уголовное дело.

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек-10

Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек-12

# Стрельба # Фотофакт

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