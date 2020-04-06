Стрельба во дворе жилого дома в Рязанской области. Погибли пять человек

Новости России. В Рязанской области России мужчина застрелил пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, группа молодых людей шумела во дворе под окнами мужчины. Он сделал им замечание, однако реакции не последовало.

Завязался конфликт, после чего местный житель взял охотничье ружье, вышел на улицу и произвел несколько выстрелов. Жертвами стали четверо молодых людей и девушка.