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16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем

06 апреля 2020 12:06
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Новости Перу. В результате отравления алкоголем в Перу погибли 16 человек. Еще столько же граждан находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем-1

Все эти люди употребляли спиртные напитки сомнительного происхождения, пытаясь таким образом защититься от коронавируса. Правоохранители изъяли весь контрафактный алкоголь.

16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем-4

Власти намерены ввести запрет на продажу спиртных напитков, пока действует режим самоизоляции в стране. Продавцов и покупателей намерены штрафовать.

# Массовое отравление # Фотофакт

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