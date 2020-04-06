16 человек погибли в Перу из-за отравления алкоголем

Новости Перу. В результате отравления алкоголем в Перу погибли 16 человек. Еще столько же граждан находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В результате отравления алкоголем в Перу погибли 16 человек. Еще столько же граждан находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти люди употребляли спиртные напитки сомнительного происхождения, пытаясь таким образом защититься от коронавируса. Правоохранители изъяли весь контрафактный алкоголь.
Власти намерены ввести запрет на продажу спиртных напитков, пока действует режим самоизоляции в стране. Продавцов и покупателей намерены штрафовать.