Прямой эфир

Из-за циклона «Гарольд» в Вануату эвакуируют население

06 апреля 2020 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вануату. Шторму присвоена наивысшая пятая категория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за циклона «Гарольд» в Вануату эвакуируют население-1

Он обрушился на западное побережье крупнейшего острова государства и сейчас движется в сторону города Луганвилл – второго по величине в стране.

Из-за циклона «Гарольд» в Вануату эвакуируют население-4

Непогода привела к масштабным затоплениям, с некоторыми районами утеряна связь. Сотни человек на острове Эспириту-Санту уже размещены в центрах эвакуации. Сотрудники экстренных служб продолжают вывозить людей из наиболее пострадавших районов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На парковке в США сгорели более 3500 машин. Причиной может быть поджог травы
06 апреля 2020 12:02

На парковке в США сгорели более 3500 машин. Причиной может быть поджог травы

Страны Европы планируют ослабить карантин
06 апреля 2020 08:56

Страны Европы планируют ослабить карантин

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены
05 апреля 2020 12:06

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены