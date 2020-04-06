Из-за циклона «Гарольд» в Вануату эвакуируют население

Он обрушился на западное побережье крупнейшего острова государства и сейчас движется в сторону города Луганвилл – второго по величине в стране.

Непогода привела к масштабным затоплениям, с некоторыми районами утеряна связь. Сотни человек на острове Эспириту-Санту уже размещены в центрах эвакуации. Сотрудники экстренных служб продолжают вывозить людей из наиболее пострадавших районов.