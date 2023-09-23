В Великобритании количество заражённых новым штаммом ковида перевалило за 50

В Соединенном Королевстве количество заражений новым штаммом коронавируса BA.2.86 перевалило за 50. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 18 сентября, было подтверждено 54 случая инфицирования, в том числе 48 в Англии и 6 в Шотландии. Также сообщается, что 30 случаев зарегистрировано в доме для престарелых в Англии. Из 48 случаев 10 пациентов были госпитализированы, но летальных исходов не было.

По данным на 18 сентября, в 15 странах зарегистрировано 137 случаев заболевания. Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) настоятельно советует людям с симптомами болезни оставаться дома, чтобы избежать дальнейшего распространения нового штамма.