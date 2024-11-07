Камала Харрис признала поражение на выборах президента США

Выборы Президента США. Камала Харрис, представитель Демократической партии страны, признала поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы Президента США. Камала Харрис, представитель Демократической партии страны, признала поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ночь разрыв между кандидатами увеличился. Преимущество Дональда Трампа теперь настолько велико, что догнать его уже невозможно. Несмотря на то, что подсчет голосов в отдельных штатах, в частности Аризоне и Неваде, продолжается. Тем не менее уже известно, что республиканец получил 295 из 270 необходимых голосов выборщиков, Харрис – 226.
Напрямую она не обвиняла оппонента в фальсификации, но намекнула на нечестную игру. Выступая в Вашингтоне, политик отметила, что признает выборы, но не признает борьбу, которая подпитывала эту кампанию. В штабе республиканцев расценили подобное заявление как попытку оправдать неудачу.
Демократы действительно не смотрели на разницу в доходах или проблемы, которые возникали у людей на местах, они не приспосабливались к таким людям и поэтому проиграли. В конце концов, это произошло потому, что они не обслуживали людей, которые имели значение, людей, которые на самом деле были избирателями. Я понимаю, почему Трамп победил.
Харрис и Байден уже поздравили Трампа с победой. Нынешний президент пригласил политика в Белый Дом и пообещал мирную передачу власти. Но результаты прошедших выборов спокойно восприняли не все. В Лондоне у посольства США активисты устроили протесты против победы Трампа.