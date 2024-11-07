Камала Харрис признала поражение на выборах президента США

За ночь разрыв между кандидатами увеличился. Преимущество Дональда Трампа теперь настолько велико, что догнать его уже невозможно. Несмотря на то, что подсчет голосов в отдельных штатах, в частности Аризоне и Неваде, продолжается. Тем не менее уже известно, что республиканец получил 295 из 270 необходимых голосов выборщиков, Харрис – 226.

Напрямую она не обвиняла оппонента в фальсификации, но намекнула на нечестную игру. Выступая в Вашингтоне, политик отметила, что признает выборы, но не признает борьбу, которая подпитывала эту кампанию. В штабе республиканцев расценили подобное заявление как попытку оправдать неудачу.