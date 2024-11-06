Республиканцы празднуют победу Трампа на президентских выборах. Сторонники партии собрались на улицах Техаса, Айовы и других штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иное настроение в регионах, которые поддерживали демократов. Харрис быстро потеряла позиции в гонке за место в Белом доме: ее поражение стало очевидным уже после обработки третьей части голосов. 3 из 7 колеблющихся штатов также поддержали Трампа, что стало значительным вкладом в его победную копилку. Из 270 необходимых голосов выборщиков – он набрал 277. Всего кандидатуру Дональда Трампа – поддержали более 71 миллиона американцев.

Британи Джонсон, жительница США:

Я не удивлена. Я имею в виду, что одна партия была действительно последовательна в том, что говорила. А другой партии пришлось переключаться и играть в догонялки. Так что, победила более подготовленная партия.

Эта предвыборная гонка в штатах стала самой дорогой. Политики за ценой не постояли. На свою кампанию Харрис потратила 1 миллиард 900 миллионов долларов. Трамп – на 100 миллионов меньше. Около 14 % всех расходов республиканца – было направлено на судебные издержки.