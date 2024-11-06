Что изменится в мировой политике после победы Трампа? Закончится ли конфликт в Украине? Мнение эксперта

«Дональд Трамп избран новым президентом Соединенных Штатов» – такими заголовками пестрят американские издания. И такую информацию публикуют крупнейшие мировые СМИ. Того же мнения придерживается и сам республиканец. Он не только объявил о своей победе, но и исполнил соответствующий танец. Дональда Трампа поддержали почти 52 % проголосовавших, или более 70 миллионов человек. У Камалы Харрис, продолжательницы политики Байдена, – 48 %. Судя по цифрам, американцы оказались не готовы к президенту-женщине. Громкие заявления о демократии, толерантности и равноправии сегодня на улицах США не звучат.

Отметим, нынешние президентские выборы стали самыми дорогими в истории США. На свою кампанию Харрис потратила 1 миллиард 900 миллионов долларов. Трамп – на 100 миллионов меньше. Около 14 % всех расходов республиканца было направлено на судебные издержки. Так что грязная игра – еще одна запоминающаяся черта этих выборов. Горящие урны с бюллетенями, фейки и сообщения о минировании. По уровню напряженности с этой президентской гонкой не сравнится ни одно телешоу. К слову, заявления о фальсификациях, которые могут вскоре появиться от проигравшей Демократической партии, на этом фоне будут смотреться вполне уместно. Но на деле это будет лишь попыткой оправдать неудачу и накалить до предела обстановку в обществе. О ситуации в США сегодня и возможных переменах в скором будущем поговорим с российским экспертом Николаем Межевичем. Сергей Прохоров, СТВ:

Президент Александр Лукашенко еще до публичного объявления результатов выборов назвал Трампа победителем этой гонки. Учитывая, что наша страна приобретает все больший политический вес на международной арене, насколько при Трампе США будут обращать внимание на Беларусь? Ваше мнение.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Я думаю, что в ближайшие месяц-два, даже три, мы ничего не увидим. Внимание США – это всегда большие проблемы. В этом смысле мы, Союзное государство, будем наблюдать успешное проведение выборов Президента Республики Беларусь. В США кто-то будет пить шампанское, а кто-то другой напиток, который пьют проигравшие. А мы спокойно проведем нашу избирательную кампанию и будем еще более крепкими, более едиными. Екатерина Забенько, СТВ:

В США, как правило, независимо от того, кто избрался президентом, демократ или республиканец, внешний курс сильно не меняется. В мире сейчас большие ожидания от результатов выборов. Что изменится в мировой политике, чего ожидать?